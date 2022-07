Calciomercato Milan – Michelis rescinde e passa al Mirandes (Di sabato 30 luglio 2022) Nikos Michelis ha rescisso il suo contratto con il Milan ed è passato al club spagnolo del Mirandes, militante in Segunda Division Leggi su pianetamilan (Di sabato 30 luglio 2022) Nikosha rescisso il suo contratto con iled èto al club spagnolo del, militante in Segunda Division

DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan ha trovato l'accordo con il @ClubBrugge per #DeKetelaere: si discutono gli ultimi dett… - DiMarzio : #Milan-#DeKetelaere, ultimi dettagli in via di definizione: il giocatore dovrebbe arrivare in Italia domenica? - lucabianchin7 : Accordo totale tra #Milan e Bruges per #DeKetelaere: 32 milioni più 3 di bonus e una percentuale sul margine della… - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Verona, Simeone verso l'addio. Doppio colpo Salernitana - La Gazzetta dello Sport - it_samp : #Calciomercato #Samp: #Gabbia sarà un giocatore blucerchiato, trovato l’accordo con il Milan. -