Bianco Rosso e Verdone film stasera in tv 30 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Bianco Rosso e Verdone è il film stasera in tv sabato 30 luglio 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Bianco Rosso e Verdone film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 20 febbraio 1981
GENERE: Commedia
ANNO: 1980
REGIA: Carlo Verdone
CAST: Carlo Verdone, Lella Fabrizi, Mario Brega, Irina Sanpiter, Angelo Infanti, Milena Vukotic, Guido Monti, Giuseppe Pizzulli, Elisabeth Weiner, Vittorio Zarfati, Giovanni Brusatori, Anna Alessandra

