leggoit : Alluvione nel Kentucky, morti 4 fratellini: «Spazzati via dall'acqua». Avevano tra uno e otto anni - giusnico19511 : @adowasser la colpa è di papa francesco se c'è l'alluvione nel kentuchy? Stai bene? - infoitinterno : Alluvione nel Bresciano, evacuata Niardo: «Un forte boato, poi è arrivato giù di tutto» - qnazionale : Alluvione nel Kentucky: bilancio dei morti sale a 25. Anche 6 bambini - mariuccia12345 : RT @glibralato: Alluvione nel Kentucky, l’acqua sfiora i tetti delle case: le immagini spaventose dopo le inondazioni -

in Kentucky, le vittime salgono a 25. Morti 4 fratellini È successo in quella che è una ... AlluvioniKentucky, i morti sono 25. Biden assicura aiuti Almeno altre 21 persone sono rimaste ...frattempo, però, ci sono delle situazioni da risolvere con urgenza. Caparini spiega: "C'è un'... l'unico modo di aiutare i tanti danneggiati dall'è contribuire. Tocca a noi, gente ...Sono stati registrati danni in 60 grandi città, in 140 più piccole e in 500 villaggi, in un paese di 83 milioni di persone. La provincia di Teheran è stata la più colpita con 35 morti, mentre a Mazand ...Sale a 25 il bilancio delle vittime delle alluvioni in Kentucky. Quattro fratellini, tra 1 e 8 anni di età, sono morti affogati ...