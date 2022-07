Aggressione a colpi di martello in un negozio cinese: proprietario ucciso da un nigeriano, ferito un cliente (Di sabato 30 luglio 2022) Un commerciante di nazionalità cinese , 56 anni, è morto dopo essere stato aggredito a colpi di martello nel suo negozio di Monteforte Irpino , in provincia di Avellino . La vittima è stata ... Leggi su leggo (Di sabato 30 luglio 2022) Un commerciante di nazionalità, 56 anni, è morto dopo essere stato aggredito adinel suodi Monteforte Irpino , in provincia di Avellino . La vittima è stata ...

