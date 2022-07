WWE: Arriva un altro campione del team olimpionico di lotta libera (Di venerdì 29 luglio 2022) Secondo recenti indiscrezioni, la WWE avrebbe ingaggiato alcuni degli atleti che hanno partecipato ai provini di WrestleMania 38. Secondo il Dallas Morning News, i provini che si sono svolti ad aprile durante il weekend del PPV hanno portato alla firma di diversi laureati o neolaureati con contratti WWE. Il resoconto riporta che l’elenco dei nuovi ingaggi comprende i seguenti nomi: Lexie Amrhein – campionessa americana di acrobatica e tumbling nel 2020. Houston Miller – ex defensive end del Texas Tech Tracy G’Angelo Hancock – ex olimpionico di lotta libera. G’Angelo Hancock non è un nome noto come quello di Gable Steveson, dato che qui non parliamo di un campione olimpico ma di un lottatore che si è fermato al settimo posto nella sua categoria di peso (97kg contro i 125 di ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 29 luglio 2022) Secondo recenti indiscrezioni, la WWE avrebbe ingaggiato alcuni degli atleti che hanno partecipato ai provini di WrestleMania 38. Secondo il Dallas Morning News, i provini che si sono svolti ad aprile durante il weekend del PPV hanno portato alla firma di diversi laureati o neolaureati con contratti WWE. Il resoconto riporta che l’elenco dei nuovi ingaggi comprende i seguenti nomi: Lexie Amrhein –ssa americana di acrobatica e tumbling nel 2020. Houston Miller – ex defensive end del Texas Tech Tracy G’Angelo Hancock – exdi. G’Angelo Hancock non è un nome noto come quello di Gable Steveson, dato che qui non parliamo di unolimpico ma di untore che si è fermato al settimo posto nella sua categoria di peso (97kg contro i 125 di ...

