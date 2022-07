(Di venerdì 29 luglio 2022) Alessandro(Foto Us) Dopo la nomina dello scorso giugno a GeneralBros.Southern Europe, Alessandroannuncia ladia suo diretto riporto che guiderà il business in Italia e Iberia. La nuova organizzazione, effettiva da oggi e con responsabilità su Italia & Iberia, è composta da: Laura Carafoli, SVP TV Networks & Digital Local Production, con la responsabilità di gestire l’ampio portfolio televisivo free e pay del gruppo e le produzioni locali TV e digital Fabrizio Ioli, SVP Consumer Product, Retail & Physical Home Entertainment, a cui fanno capo tutte le attività relative ai prodotti di consumo, al retail e l’home entertainment su supporti fisici Massimo Ghedini, GVP Adsales & Sponsorship, ...

Warner Bross. Discovery Sud Europa: ecco la squadra di manager scelta da Araimo Alessandro Araimo annuncia la squadra di manager a suo diretto riporto che guiderà il business in Italia e Spagna ...