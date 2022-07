Valentina Giunta | vittima di quella stessa mano che voleva stringere

(Di venerdì 29 luglio 2022) È difficile. È complicato. Esprimersi su quanto accaduto aè qualcosa di così doloroso che al solo pensiero la gola si chiude e il cuore sembra frantumarsi sotto il peso di un dolore che non può essere davvero spiegato a parole, che non può essere raccontato facilmente. Eppure, questo è l’ennesimo femminicidio in Italia e farlo passare sotto silenzio sarebbe, probabilmente, la più grande colpa che si possa avere. La dinamica dell’omicidio diè drammatica, orribile. Infatti il suo omicida è proprio la persona che leiproteggere, nonostante le tensioni: uno dei suoi due figli, minorenne. Che non avrebbe esitato ad accoltellarla. Cos’è successo a? Ma procediamo un passo alla volta e analizziamo la storia di. 32 ...

3' DI LETTURA CATANIA - "Ho ucciso la mamma, i vestiti sporchi di sangue li ho nascosti. Vi dico dove sono" . Il quattordicenne, arrestato per l'omicidio della madreLaura, ha vuotato il sacco già martedì pomeriggio ai magistrati di via Franchetti. Un interrogatorio drammatico quello che ha portato poi al fermo spiccato dalla procuratrice dei ...Catania - Il fermo del 15enne accusato dell'omicidio della madre Lauraè stato convalidato ieri dal gip del Tribunale di Catania. La 32enne è stata uccisa lunedì sera al culmine di una lite, in un appartamento di via Di Giacomo, nel quartiere San ...Fendenti mortali al collo, al fianco e alla spalla: così è morta Valentina Giunta, uccisa a coltellate dal figlio 14enne a Catania.Nell’ultimo anno – continua il legale– sono stati diversi gli episodi di violenza, anche gravi, che hanno visto come persone offese Valentina Giunta e la sua famiglia e come protagonisti attivi la fam ...