Un razzo spaziale cinese potrebbe caderci in testa (Di venerdì 29 luglio 2022) Come è successo già nel 2020 e nel 2021, il modulo centrale del razzo cinese Long March 5B sta rientrando in caduta incontrollata sulla Terra. L'impatto è previsto per il 30 luglio, ma non si può definire con certezza né il momento preciso né il luogo Leggi su wired (Di venerdì 29 luglio 2022) Come è successo già nel 2020 e nel 2021, il modulo centrale delLong March 5B sta rientrando in caduta incontrollata sulla Terra. L'impatto è previsto per il 30 luglio, ma non si può definire con certezza né il momento preciso né il luogo

SperanzaNada : E NEL CASO QUESTA CADDUTA ABBIAMO NON SOLO PAZZIA DEI CONSTRUTTORI alto come un palazzo di dieci piani e pesante 23… - siciliafeed : ?? ECCO DOVE POTREBBE CADERE IL RAZZO CINESE Basse possibilità, ma l'Agenzia spaziale italiana indica Sicilia, Cala… - Onorio_Ferraro : RT @Agenzia_Ansa: Un componente del razzo cinese Lunga Marcia, che il 24 luglio ha portato in orbita il secondo modulo della stazione spazi… - anodo59 : RT @Agenzia_Ansa: Un componente del razzo cinese Lunga Marcia, che il 24 luglio ha portato in orbita il secondo modulo della stazione spazi… - Alise0 : RT @opificioprugna: Fra due giorni cadranno in una zona imprecisata del mondo 24 tonnellate di razzo spaziale cinese. La hanno chiamata ZON… -