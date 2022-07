Un libro per insegnare il piacere di leggere (Di venerdì 29 luglio 2022) Andrea Iurato, avvocato di Ragusa e accanito lettore, ha scritto questo saggio sulla lettura che è un vero e proprio atto d’amore per i libri. Nelle pagine traspare la voglia dell’autore di invogliare sempre più persone a leggere partendo anche da dati allarmanti: circa il 40% degli italiani legge 1 solo libro all’anno contro il 90% dei paesi scandinavi, l’80% di francesi, tedeschi e americani e il 75% degli spagnoli. Il libro è strutturato in modo da aiutare ad approcciarsi alla lettura: l’autore, infatti, dá dritte sui momenti della giornata migliore in cui leggere, cosa leggere, come scegliere i libri, dove leggere, come ordinare la propria libreria, come memorizzare le parti che più ci interessano dei libri, come aiutare il cervello a non stancarsi troppo e, inoltre, fa anche ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 29 luglio 2022) Andrea Iurato, avvocato di Ragusa e accanito lettore, ha scritto questo saggio sulla lettura che è un vero e proprio atto d’amore per i libri. Nelle pagine traspare la voglia dell’autore di invogliare sempre più persone apartendo anche da dati allarmanti: circa il 40% degli italiani legge 1 soloall’anno contro il 90% dei paesi scandinavi, l’80% di francesi, tedeschi e americani e il 75% degli spagnoli. Ilè strutturato in modo da aiutare ad approcciarsi alla lettura: l’autore, infatti, dá dritte sui momenti della giornata migliore in cui, cosa, come scegliere i libri, dove, come ordinare la propria libreria, come memorizzare le parti che più ci interessano dei libri, come aiutare il cervello a non stancarsi troppo e, inoltre, fa anche ...

