Udinese-Chelsea 1-3: tabellino e marcatori amichevole 2022 (Di venerdì 29 luglio 2022) Non basta un'Udinese grintosa per avere la meglio del Chelsea di Tuchel. I Blues alla Dacia Arena vincono 3-1 con i gol di Kante, Sterling e Mount. Al 21' Kanté conduce palla fino al limite dell'area bianconera, dove lascia partire un sinistro preciso che si infila nell'angolino opposto. Al 36? il raddoppio: Sterling raggiunto in area a tu per tu con Silvestri, che va giù ma riesce a respingere il tiro. Sul rimpallo, sfortunato, la sfera carambola sul ginocchio dell'inglese ed entra in porta. Al 42' le distanze si dimezzano: Pereyra con un tiro costringe Mendy a non rischiare la presa. Sulla respinta corta si avventa Deulofeu, che con un mancino morbidissimo trova la rete dell'1-2. Nel finale il 3-1 di Mount. Udinese-Chelsea 1-3 (1-2) marcatori: 20' Kanté (C), 37' Sterling (C), 42' Deulofeu (U), 90' ...

