Rubano la Vespa a Fabio Volo Lui | “Un messaggio ai due ragazzi che si vedono nelle telecamere di sorveglianza | sarei felice di ricomprarla”

(Di venerdì 29 luglio 2022)e larubata. Non è un racconto di fantasia anche se il conduttore radiofonico e scrittore spiega l’accaduto con emozione e misura, per quanto possibile. Lo fa su Instagram: “Cara vespetta siamo stati insieme per quasi 30 anni. Brescia, Riccione, Barcellona, Puglia, Milano… Quanti ricordi insieme, quanta leggerezza mi ha regalato. Sapevo che a Milano prima o poi qualcuno ti avrebbe rubata ma non potevo chiuderti in un garage e passare ogni tanto a salutarti. Noi abbiamo vissuto per quanto abbiamo potuto. Grazie amica mia indimenticabile“. Poi aggiunge: “Ps. Unai dueche l’hanno rubata e che sidi: se per caso vedete questo post io...

FQMagazineit : Rubano la Vespa a Fabio Volo. Lui: “Un messaggio ai due ragazzi che si vedono nelle telecamere di sorveglianza: sar… - CryptoSpia_it : @IlCryptoGame Eh niente, sono al mare e mi porto la collezione di Rolex, la vespa la carico sul gommone che non si… -

Corriere

E in questa occasione ha conosciuto Bruno'S e anche in un modo particolare. Lui era ...vediamo che quelli che si considerano dei leader fanno battute da cabaret e in qualche modo ciil ...Uno choc per il volontario della Croce Rossa, Ciro Ascione, studente 19enne di Ercolano, quando stamattina alle 11.10 è tornato nel punto in cui due ore e mezza prima aveva lasciato la suama ... Fred: «I social hanno ucciso la satira. I politici Deprimenti. Fanno battute da cabaret e ci rubano il lavoro» Disavventura per Fabio Volo che ha subito il furto della sua Vespa mentre si trovava via da Milano. Sui social la "denuncia" e l'appello.Il racconto su Instagram del conduttore. Che dice addio "all'amica" di quasi 30 anni. Con un accenno polemico: "Non vi racconto ...