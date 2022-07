Relazione Agcom 2022 - Salvaguardia | tutela | regole | il caso di intervento su DAZN

Leggi su digital-news

(Di venerdì 29 luglio 2022) L’assegnazione, nel marzo 2021, dei diritti di trasmissione in live streaming di tutte le partite del campionato di calcio di serie A per le stagioni sportive 2021//2023 e 2023/2024 all’operatore Over The Top (OTT), è stato un importante elemento di discontinuità e innovazione. La Rete si è trovata al centro di un sistema dove l’intersezione tra infrastruttura, contenuti audiovisivi di rilevante interesse pubblico...