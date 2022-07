Mara Carfagna lascia Forza Italia ed entra in Azione al fianco di Calenda (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo aver abbandonato Forza Italia insieme ai colleghi ministri Renato Brunetta e Mariastella Gelmini, Mara Carfagna ha deciso quale sarà il nuovo partito con il quale candidarsi: la titolare del dicastero per il Sud e la Coesione territoriale si unirà ad Azione, il partito di Carlo Calenda. Lo ha annunciato lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera, motivando la sua decisione: “Mi candido con Azione perché ha una proposta europeista, liberale, garantista, fedele al patto europeo e occidentale, capace di dire la verità agli elettori, di prendere impegni seri e poi di rispettarli fino in fondo, e quindi in sintonia con tutto ciò in cui credo da sempre”. Il tutto nel solco della fedeltà mostrata a Mario Draghi: “Azione è il solo partito a dire ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo aver abbandonatoinsieme ai colleghi ministri Renato Brunetta e Mariastella Gelmini,ha deciso quale sarà il nuovo partito con il quale candidarsi: la titolare del dicastero per il Sud e la Coesione territoriale si unirà ad, il partito di Carlo. Lo ha annunciato lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera, motivando la sua decisione: “Mi candido conperché ha una proposta europeista, liberale, garantista, fedele al patto europeo e occidentale, capace di dire la verità agli elettori, di prendere impegni seri e poi di rispettarli fino in fondo, e quindi in sintonia con tutto ciò in cui credo da sempre”. Il tutto nel solco della fedeltà mostrata a Mario Draghi: “è il solo partito a dire ...

