Hamilton: 'Sarà un weekend duro per noi' (Di venerdì 29 luglio 2022) Di finire fuori dalla top 10 nel venerd' del GP d'Ungheria , probabilmente Lewis Hamilton non se lo aspettava. Dopo quattro podi consecutivi e dopo l'ottimo 2° posto di domenica scorsa al Paul Ricard, ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 29 luglio 2022) Di finire fuori dalla top 10 nel venerd' del GP d'Ungheria , probabilmente Lewisnon se lo aspettava. Dopo quattro podi consecutivi e dopo l'ottimo 2° posto di domenica scorsa al Paul Ricard, ...

Motorsport_IT : #F1 | #Hamilton, 11° e sconsolato: 'Sarà un weekend duro' #Formula1 | #HungarianGP - sportmediaset : Hamilton: 'Sarà un weekend duro'. Norris: 'Siamo messi bene' #F1 #HungarianGP #Hamilton #Norris - AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, Lewis #Hamilton: “La macchina per ora non va, sarà un weekend duro ma possiamo avvicinarci” #HungarianGP - OA_Sport : #F1, Lewis #Hamilton: “La macchina per ora non va, sarà un weekend duro ma possiamo avvicinarci” #HungarianGP - marco_trastu : Quando c'era l #ESTATE nornale e in #Formula1 vinceva sempre #Hamilton tutti a dire 'che schifo l'inverno, che noia… -

Hamilton: 'Sarà un weekend duro per noi' Di finire fuori dalla top 10 nel venerd' del GP d'Ungheria , probabilmente Lewis Hamilton non se lo aspettava. Dopo quattro podi consecutivi e dopo l'ottimo 2° posto di domenica scorsa al Paul Ricard, FP1 ed FP2 hanno rappresentato un passo indietro per la Mercedes . GP Ungheria: ... F1 GP Ungheria, Hamilton: 'Week end duro ma daremo tutto' ... ma sono sicuro che una volta azzeccato l'assetto il gap sarà lo stesso a quello dell'ultima settimana' . Lo ha detto Lewis Hamilton a margine delle prove libere del venerdì del GP d'Ungheria di ... Autosprint.it Di finire fuori dalla top 10 nel venerd' del GP d'Ungheria , probabilmente Lewisnon se lo aspettava. Dopo quattro podi consecutivi e dopo l'ottimo 2° posto di domenica scorsa al Paul Ricard, FP1 ed FP2 hanno rappresentato un passo indietro per la Mercedes . GP Ungheria: ...... ma sono sicuro che una volta azzeccato l'assetto il gaplo stesso a quello dell'ultima settimana' . Lo ha detto Lewisa margine delle prove libere del venerdì del GP d'Ungheria di ... Hamilton: "Sarà un weekend duro per noi"