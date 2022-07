Genoa | quattro esuberi in uscita per Blessin

(Di venerdì 29 luglio 2022) A meno di dieci giorni dal via ufficiale della nuova stagione, prevista per domenica 7 con l'esordio in Coppa Italia, l'organico del...

ManueleProietti : @dionismo7 @criri0396 @DiMarzio Invece la lazio ha una grande difesa Ma le hai viste le quattro pigne del Genoa opp… - LALAZIOMIA : Calcio/ Genoa, quattro gol alla Lazio: sugli scudi Coda - LevanteNews - infoitsport : Calcio/ Genoa, quattro gol alla Lazio: sugli scudi Coda - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Calcio/ Genoa, quattro gol alla Lazio: sugli scudi Coda - LevanteNews - Grifoman1 : Calcio/ Genoa, quattro gol alla Lazio: sugli scudi Coda - LevanteNews -

A meno di dieci giorni dal via ufficiale della nuova stagione, prevista per domenica 7 con l'esordio in Coppa Italia, l'organico del Genoa prende sempre più forma. Tra i giocatori a disposizione di mi ...La Lazio apre il ritiro tedesco con una sconfitta, la prima stagionale dopo le quattro vittorie raccolte ad Auronzo di Cadore contro la rappresentativa locale, il Dekani, la Triestina e il Primorje ...