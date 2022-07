Gazzetta: multiproprietà, un segno di pace di Gravina verso Adl leader dell’opposizione in Serie A (Di venerdì 29 luglio 2022) Ieri la Figc ha accolto l’appello del Napoli e del Bari sulla questione multiproprietà: tutto prorogato al 2028-29. Gravina ha voluto impegnarsi in un gesto di pace, mentre i due De Laurentiis, padre e figlio, hanno rinunciato a qualsiasi contenzioso legale. La Gazzetta dello Sport definisce quello di Gravina: “Un segnale di pace in mezzo alle tante, troppe lacerazioni del mondo del calcio”. “I due De Laurentiis parlano di «pagina nuova per il calcio italiano fondata sulla fattività e lo spirito di collaborazione». In effetti, il presidente federale lancia un messaggio di distensione nei confronti di uno dei leader dell’”opposizione” nell’ambito della famiglia dei club di Serie A, dopo mesi di contrasti soprattutto sul tema della sostenibilità e dei ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 luglio 2022) Ieri la Figc ha accolto l’appello del Napoli e del Bari sulla questione: tutto prorogato al 2028-29.ha voluto impegnarsi in un gesto di, mentre i due De Laurentiis, padre e figlio, hanno rinunciato a qualsiasi contenzioso legale. Ladello Sport definisce quello di: “Un segnale diin mezzo alle tante, troppe lacerazioni del mondo del calcio”. “I due De Laurentiis parlano di «pagina nuova per il calcio italiano fondata sulla fattività e lo spirito di collaborazione». In effetti, il presidente federale lancia un messaggio di distensione nei confronti di uno deidell’”opposizione” nell’ambito della famiglia dei club diA, dopo mesi di contrasti soprattutto sul tema della sostenibilità e dei ...

