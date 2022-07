Diderot contro l' ambientalismo superomistico e nichilista

(Di venerdì 29 luglio 2022) Più filosofiala climatologia. Parlo sempre della climatologia superomistica e, che a ogni grado in più di temperatura ci spiega che, se solo non esistessimo, non avremmo così caldo. Quella climatologia da un lato denigra l’uomo inchiodandolo alla responsabilità della rovina, dall’altro lo esalta ascrivendogli la miracolosa capacità di salvare il pianeta firmando protocolli, spegnendo qualche interruttore, tutt’al più estinguendosi. Secondo tale climatologia sarebbe assurdo che qualcuno scrivesse cose del genere: “Se si bandisce dalla faccia della terra l’uomo, l’essere pensante e contemplante, lo spettacolo patetico e sublime della natura diventa una scena triste e muta. L’universo tace, il silenzio e la notte lo invadono. Tutto si trasforma in un’immensa solitudine dove i fenomeni, non osservati da nessuno, si susseguono oscuri ...

Avvenire

Là dove quelle lenti " vere e proprie "funzioni" " portano il nome di Stendhal, Courier,, i ... Vi ricordate del Michele Castorini di Paolo il caldo (1954) che inveisceil neghittoso ......Sebastopoli fra '83 e '84 prima d'impegnarsi tra il Caucaso e il mare in una lunga guerral'... e vi riuscì con Denis, che invitò a raggiungerla " il che avvenne nel 1773 " promettendogli ... Sciascia e Brancati: illuminismo siciliano Ecco come farsi aiutare dal filosofo francese per ribattere a quella climatologia che denigra l’uomo inchiodandolo alla responsabilità della rovina mentre al contempo gli ascrivendogli la miracolosa c ...Ricordo Gianni Agnelli che lo chiama per lamentarsi di un mio articolo, era il marzo del 1993, in piena Tangentopoli... (leggi, di Leonardo Coen) ...