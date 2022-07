Covid | report Iss | Rt cala a 1 | 03 | Rt ospedaliero sotto 1 a 0 | 95

(Di venerdì 29 luglio 2022) Milano, 29 lug. Adnkronos Salute) - Nel periodo 6-19 luglio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici di-19 in Italia scende a 1,03 (range 1,02-1,04), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (1,23), ma ancora sopra la soglia epidemica.anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero, che scendela soglia epidemica: Rt 0,95 (0,94-0,97) al 19 luglio, contro Rt 1 (0,98-1,02) al 12 luglio. E' quanto riporta il monitoraggio settimanaledella Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute.

Adnkronos

Milano, 29 lug. Adnkronos Salute) - Nel periodo 6-19 luglio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici di Covid-19 in Italia scende a 1,03 (range ...Mentre si assiste ad un lento e lieve calo dei casi di coronavirus sia in Sicilia che nel resto d'Italia, c'è ancora un picco da dover raggiungere. Ed è ...