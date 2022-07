(Di venerdì 29 luglio 2022) E’ta ae lo hatoda. Macabro rimento poco fa addove un ragazzo di soli 27. A dare l’allarme la compagna. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. E’ successo in unadi Via dei Fenicotteri. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Choc Ardea, rientra in casa e lo trova morto nella vasca da bagno: la vittima ha 27 anni -

Il Corriere della Città

... così Nicola, figlio di Aldo Scione , 64 anni , di, aveva denunciato, anche in tv, l' ... Superato loper una perdita così pesante e dolorosa, anche per tutte queste vicissitudini, i ...... così Nicola, figlio di Aldo Scione , 64 anni , di, aveva denunciato, anche in tv, l' ... Superato loper una perdita così pesante e dolorosa, anche per tutte queste vicissitudini, i ... Ardea, non solo a scuola: 13enne presa a pugni dai bulli anche alle giostre di Torvaianica. “Mentre mi picchiavano ridevano” Macabro ritrovamento poco fa ad Ardea dove un ragazzo di soli 27 anni è morto. A dare l’allarme la compagna. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. E’ successo in una casa di Via dei Fenicotteri.Sembra non esserci fine all’incubo di una ragazzina di Ardea, Claudia (nome di fantasia), presa di mira dai bulli prima a scuola e ora durante le vacanze. E’ successo nella serata del 26 luglio scorso ...