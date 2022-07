Chelsea | Jorginho | «Scrivevo a Koulibaly per convicerlo»

(Di venerdì 29 luglio 2022)rivela un retroscena sul passaggio dial: «Gliper convincerlo a firmare» Intervistato da Sky Sport,ha parlato dell’arrivo aldi. Di seguito le sue parole. «Credo che quello disia stato un acquisto molto positivo per il club. Non è solo un giocatore forte, questo lo sappiamo tutti, ma ci aiuterà non solo in campo ma anche negli spogliatoi. Ci darà una grossa mano per la persona che è. Si tratta di un ragazzo davvero eccezionale. Durante la trattativa, quando non si sapeva se sarebbe venuto a Londra o meno, gli ho scritto un paio di volte e l’ho chiamato per provare a convincerlo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : .@ChelseaFC | #Jorginho ha raccontato un retroscena sulla trattativa che ha portato Kalidou #Koulibaly in… - infoitcultura : Jorginho su Koulibaly al Chelsea: “Sono molto felice”, poi svela il retroscena sulla trattativa - whtylly : RT @DiMarzio: .@ChelseaFC | #Jorginho ha raccontato un retroscena sulla trattativa che ha portato Kalidou #Koulibaly in #PremierLeague htt… - BestoneDj : RT @DiMarzio: .@ChelseaFC | #Jorginho ha raccontato un retroscena sulla trattativa che ha portato Kalidou #Koulibaly in #PremierLeague htt… - zazoomblog : Jorginho su Koulibaly al Chelsea: “Sono molto felice” poi svela il retroscena sulla trattativa - #Jorginho… -

rivela un retroscena sul passaggio di Koulibaly al: "Gli scrivevo per convincerlo a firmare" Intervistato da Sky Sport,ha parlato dell'arrivo aldi Koulibaly. Di seguito le sue parole. "Credo che quello di Koulibaly sia stato un acquisto molto positivo per il club. Non è solo un giocatore forte, ...Commenta per primo, centrocampista del, ha parlato a Sky dell'arrivo del suo ex compagno al Napoli, Kalidou Koulibaly : 'Credo che quello di Koulibaly sia stato un acquisto molto positivo per il club. ...Jorginho, centrocampista del Chelsea, ha parlato a Sky dell'arrivo del suo ex compagno al Napoli, Kalidou Koulibaly: "Credo che quello di Koulibaly sia stato un acquisto molto positivo per il club. No ...Calciomercato Napoli: clamoroso retroscena sull'affare, ha rivelato di aver convinto il giocatore a trasferirsi.