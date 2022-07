Calenda “Questa destra non vincerà” (Di venerdì 29 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Questa destra non vincerà. Questa destra vincerà de che? La sconfiggeremo con la serieta e la forza delle proposte. Quando si entra superbi in campagna elettorale generalmente si perde e la rimanderemo dove deve stare, nella bolgia degli irresponsabili”. Lo ha detto Carlo Calenda presso la sede della Stampa estera, dove è satto ufficializzato l'ingresso in Azione delle ministre Mara Carfagna e Mariastella Gelmini. “Non c'è nessuna possibilità – ha aggiunto Calenda – che gli italiani cadano nel tranello di chi continua a raccontare cose che non accadono, di chi non ha esperienza di governo, di chi li vuole trascinare il Paese in un vortice di sovranismo, urla sguaiate, aggressività. Non credo che gli italiani vogliano essere ... Leggi su iltempo (Di venerdì 29 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “nonde che? La sconfiggeremo con la serieta e la forza delle proposte. Quando si entra superbi in campagna elettorale generalmente si perde e la rimanderemo dove deve stare, nella bolgia degli irresponsabili”. Lo ha detto Carlopresso la sede della Stampa estera, dove è satto ufficializzato l'ingresso in Azione delle ministre Mara Carfagna e Mariastella Gelmini. “Non c'è nessuna possibilità – ha aggiunto– che gli italiani cadano nel tranello di chi continua a raccontare cose che non accadono, di chi non ha esperienza di governo, di chi li vuole trascinare il Paese in un vortice di sovranismo, urla sguaiate, aggressività. Non credo che gli italiani vogliano essere ...

LobbaLuisa : RT @MicheleBonates3: Ormai il Pd è bullizzato da Renzi e Calenda… un partito di senza palle non poteva che fare questa fine. - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Calenda “Questa destra non vincerà” - - PivaEdoardo : RT @MicheleBonates3: Ormai il Pd è bullizzato da Renzi e Calenda… un partito di senza palle non poteva che fare questa fine. - Luigiei40 : RT @MarceVann: Ma #Calenda che ce la smena da anni con la storia de #IKompetenti™ e che alla fine di questa giostra, imbarca nel suo partit… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Calenda “Questa destra non vincerà” - -