Braci di Barù diventa un format TV: "Ho dovuto fare il GF Vip per fare scoprire chi sono" (Di venerdì 29 luglio 2022) Stasera Food Network (DTT, 33) trasmetterà uno speciale su "Braci", il temporary restaurant aperto da Barù in zona Navigli a Milano. In onda oggi, venerdì 29 luglio a parte dalle 22, una puntata unica che ci condurrà nello straordinario mondo di Gherardo Gaetani. Braci di Barù diventa un format TV Intervistato da TVBlog, Barù svela... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Braci di Barù diventa un format TV: "Ho dovuto fare il GF Vip per fare scoprire chi sono" Braci di Barù diventa un format TV Intervistato da TVBlog , Barù svela di guardare i programmi di cucina e di avere un mito assoluto in tal senso: "Sì, sì, qualcuno lo guardo Faccio solo un nome, ... Barù commenta una foto di Lulù Selassiè e scoppia (l'inutile) polemica social: ecco per quale motivo Barù invece, ha iniziato una nuova esperienza lavorativa aprendo Braci, il temporary restaurant ai Navigli di Milano che chiuderà i battenti proprio alla fine di questo mese. Lulù in queste ore ha ... didiventa un format TV Intervistato da TVBlog ,svela di guardare i programmi di cucina e di avere un mito assoluto in tal senso: "Sì, sì, qualcuno lo guardo Faccio solo un nome, ...invece, ha iniziato una nuova esperienza lavorativa aprendo, il temporary restaurant ai Navigli di Milano che chiuderà i battenti proprio alla fine di questo mese. Lulù in queste ore ha ...