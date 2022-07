Aurora Ramazzotti condivide un post contro di lei | la reazione

(Di venerdì 29 luglio 2022) Ile il suo sfogo Portare sulle spalle il peso di essere figlio d’arte non di uno, ma di entrambi i genitori, spesso può essere un’arma a doppio taglio. Lo sa bene. La figlia del cantautore Erose della conduttrice Michelle Hunziker si trova, spesso e volentieri, al L'articolo proviene da Novella 2000.

occhio_notizie : Eros Ramazzotti torna a parlare del sentimento che nutre nei confronti della mamma di sua figlia Aurora, Michelle H… - ParliamoDiNews : Aurora Ramazzotti bersaglio degli haters, lo sfogo social/ `Situazione peggiorata…` #AuroraRamazzotti #29luglio - fanpage : Aurora Ramazzotti torna a parlare dell’impatto che gli hater hanno nella sua vita, sottolineando che alcuni atteggi… - infoitcultura : Aurora Ramazzotti al centro della bufera: “È bullismo” - _cazzzvuoii_ : Aurora Ramazzotti sarà sempre famosa. Io la amo ??. -

si sfoga sui social e replica agli haters, cosa ha dettoè stato attaccata dagli haters. La figlia di Michelle Hunziker e Erosè stato vittima di ...... Erosparla al Corriere di Michelle Hunziker e dell'affetto che nutre per lei: ' ... Quando ho invitato Michelle a fare il video cone con me lei è stata felice. La mia canzone è un ...Portare sulle spalle il peso di essere figlio d’arte non di uno, ma di entrambi i genitori, spesso può essere un’arma a doppio taglio. Lo sa bene Aurora Ramazzotti. La figlia del cantautore Eros Ramaz ...Aurora Ramazzotti torna a parlare dell’impatto che gli hater hanno nella sua vita, sottolineando che alcuni atteggiamenti reiterati nel tempo ...