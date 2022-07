As – Kepa al Napoli, è il preferito: Meret non è intoccabile (Di venerdì 29 luglio 2022) Calciomercato del Napoli con Kepa del Chelsea che è tra i portieri che piacciono molto a Cristiano Giuntoli ma anche a Luciano Spalletti. Mirko Calemme di As fa sapere che in questo momento l’estremo difensore spagnolo di 27 anni è in cima alla lista della società di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli sta cercando un portiere di altissimo profilo e non ritiene Meret un intoccabile, anche perché il giocatore vuole garanzie sulla titolarità e qualora dovesse arrivare un portiere di alto livello, come volontà della società, può andare via. Kepa al Napoli in questo momento è la prospettiva migliore anche per il giocatore che il Chelsea pagò 80 milioni di euro. Nella scorsa stagione, però, ha fatto registrare solo 4 presenze e non viene tenuto assolutamente in considerazione ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 29 luglio 2022) Calciomercato delcondel Chelsea che è tra i portieri che piacciono molto a Cristiano Giuntoli ma anche a Luciano Spalletti. Mirko Calemme di As fa sapere che in questo momento l’estremo difensore spagnolo di 27 anni è in cima alla lista della società di Aurelio De Laurentiis. Ilsta cercando un portiere di altissimo profilo e non ritieneun, anche perché il giocatore vuole garanzie sulla titolarità e qualora dovesse arrivare un portiere di alto livello, come volontà della società, può andare via.alin questo momento è la prospettiva migliore anche per il giocatore che il Chelsea pagò 80 milioni di euro. Nella scorsa stagione, però, ha fatto registrare solo 4 presenze e non viene tenuto assolutamente in considerazione ...

AlfredoPedulla : Ieri c’è stata una chiacchierata tra il #Napoli e l’entourage di #Kepa, pista segnalata nei giorni scorsi. Il porti… - napolipiucom : As - Kepa al Napoli, è il preferito: Meret non è intoccabile #Kepa #Meret #napoli #ForzaNapoliSempre… - Diego31883 : Il #Napoli insiste per #Kepa. Lo spagnolo al #Chelsea non gioca più e spinge per la cessione. AS fa sapere che il N… - filippoioi : RT @theeernesttt: Da meret a navas è il più grande upgrade della storia del calcio da meret a kepa è il più grande upgrade della storia del… - theeernesttt : Da meret a navas è il più grande upgrade della storia del calcio da meret a kepa è il più grande upgrade della storia del Napoli -