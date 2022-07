Amber Heard dichiara bancarotta | non è in grado di pagare Johnny Depp

fashiongenus : I dieci figli, il triangolo con Nicole Shanahan e la storia con Amber Heard: la vita tormentata di Elon Musk… - albicoccoraro : @Zheloconti @ilCoperchio Eh ma così corri il rischio che ti caghino sul letto - e nessuno di loro è Amber Heard... - k4mutopia : Spaziogiei dopo che ha difeso quello stupratore di Depp e insultato amber heard dandole della bugiarda e dicendo ch… - Federico_7_7 : @TheLastDuivel Ma poi con amber heard che cazzo hanno deciso di fare ? - steampunk_egg : @Mario9100565862 @CatoneRaf @FrancescoRoma78 Ma il Napoli se si impunta ti chiude una trattativa in tre giorni, di… -

Non solo attore, regista, musicista e produttore, ma anche artista. Mille talenti più uno per Johnny Depp, che a poche settimane dalla vittoria nella causa per diffamazione contro Amber Heard ha ripreso a tenere concerti con l'amico Jeff Beck e a dipingere come un tempo. L'attuale situazione finanziaria di Amber Heard è semplicemente disastrosa ma l'attrice ha letteralmente sorpreso tutti dichiarando bancarotta dopo aver confermato di non poter pagare l'enorme somma che deve a Johnny Depp.