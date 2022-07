Aggredito e ucciso a bastonate per un apprezzamento di troppo (Di venerdì 29 luglio 2022) Aggredito e ucciso a bastonate per aver osato fare un apprezzamento di troppo su una donna. Un uomo straniero è stato colpito violentemente con un bastone da un uomo che accompagnava la giovane che ha ricevuto l’attenzione... Leggi su europa.today (Di venerdì 29 luglio 2022)per aver osato fare undisu una donna. Un uomo straniero è stato colpito violentemente con un bastone da un uomo che accompagnava la giovane che ha ricevuto l’attenzione...

ANYMORE77391699 : @vally_vane Si ma era stato detto ad Edo perché aveva aggredito il ragazzo che stava con Teresa ed era stato avvert… - Apollyneo : AH HO CAPITO! Che cretino, ho avuto ora l’epifania mentre risalgo dal mare! Lui ha pensato che non fosse un abbrac… - ilgiornale : 'La trasmissione in TV potrebbe essere un forte deterrente', ha deciso il tribunale egiziano. La sentenza capitale… - cclatwe : dell'aggredito. - rosalba_miele4 : @Eraclanius @Fratzen13 @SanticoliPiera @piave79 @borghi_claudio Voi non provate solidarietà per il ragazzo aggredit… -