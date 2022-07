Wuhan, torna l’incubo: 1 milione di persone in lockdown (Di giovedì 28 luglio 2022) La città “natale” del Covid torna nell’incubo pandemia. Wuhan sta vivendo in questi giorni un aumento di contagi e ora per 1 milione di persone circa è scattato un nuovo lockdown. Come riferisce la BBC, l’isolamento sarà di tre giorni e riguarderà solo una parte della città che in totale conta 12 milioni di abitanti ma la preoccupazione è inevitabile per una comunità che ha vissuto il Coronavirus nella sua forma più violenta e devastante. La gestione forte e incisiva della pandemia ha permesso nel 2020 a Wuhan di uscire per prima dalle restrizioni ma le polemiche oggi divampano perché il lockdown viene giudicato troppo pervasivo e troppo limitante per la vita quotidiana di così tante persone. L’ultimo esempio è la città di Shanghai, ... Leggi su zon (Di giovedì 28 luglio 2022) La città “natale” del Covidnelpandemia.sta vivendo in questi giorni un aumento di contagi e ora per 1dicirca è scattato un nuovo. Come riferisce la BBC, l’isolamento sarà di tre giorni e riguarderà solo una parte della città che in totale conta 12 milioni di abitanti ma la preoccupazione è inevitabile per una comunità che ha vissuto il Coronavirus nella sua forma più violenta e devastante. La gestione forte e incisiva della pandemia ha permesso nel 2020 adi uscire per prima dalle restrizioni ma le polemiche oggi divampano perché ilviene giudicato troppo pervasivo e troppo limitante per la vita quotidiana di così tante. L’ultimo esempio è la città di Shanghai, ...

