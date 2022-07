(Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – È previsto a partire dal prossimol’inizio della fase più intensa dell’con traffico in aumento in particolar modo nei. Le direttrici di collegamento tra nord e sud si confermano anche per questa estate le più trafficate, in particolare la A1 Milano-Napoli, la A14 Bologna-Taranto, la A30 Caserta-Salerno, mentre soprattutto durante il venerdì pomeriggio e nella mattina del sabato, sono previsti flussi in aumento in uscita dai centri urbani con destinazione verso le principali località turistiche. A fornire la prossima fotografia dell’è una nota di. La giornata con maggiore intensità di traffico sarà sabato 6, in cui sono previsti i ...

fisco24_info : Vacanze: Aspi, via a esodo estivo da fine settimana, bollino rosso 6 agosto: (Adnkronos) - È previsto a partire dal… -

Adnkronos

... attualmente sono 26 le stazioni di ricarica ad alta potenza (High Power Charger " HPC) Free To X , attive sulla rete autostradale di, distribuite sulle principali direttrici della rete in ......area di servizio negli week - end tra giugno e settembre sulle principali direttrici delle... Ce ne sono ben più potenti sull' AutoB rennero , sulla rete servita da, con le Free to X ... Vacanze: Aspi, via a esodo estivo da fine settimana, bollino rosso 6 agosto È previsto a partire dal prossimo fine settimana l’inizio della fase più intensa dell’esodo estivo con traffico in aumento in particolar modo nei ...Dal prossimo fine settimana inizia la fase più intensa dell’esodo estivo con traffico in aumento in particolar modo nei fine settimana. Come ogni anno, Autostrade per l'Italia ha diffuso il calendario ...