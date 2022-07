"Un certo signor Berlusconi...": la cannonata di Luttwak contro il Cavaliere (Di giovedì 28 luglio 2022) Edward Luttwak torna a pungere Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte. In collegamento con controcorrente, nella puntata in onda mercoledì 27 giugno su Rete 4, il politologo non accetta la fine del governo Draghi. A gettare benzina sul fuoco ci pensa Veronica Gentili. Approfittando della sua presenza, la conduttrice chiede: "La 'dipartita' di Draghi all'estero ha tolto credibilità all'Italia?". Immediata la replica affermativa. "Ha tolto credibilità in Italia. A Venezia, una mia amica dottoressa ha detto che tutte le persone rispettabili che conosce erano allibite quando è caduto l'esecutivo". Il motivo? "Un signor Conte, un signor Salvini e un signor Berlusconi volevano sabotare il ruolo del governo Draghi, ma c'è una guerra in corso". ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Edwardtorna a pungere Matteo Salvini, Silvioe Giuseppe Conte. In collegamento concorrente, nella puntata in onda mercoledì 27 giugno su Rete 4, il politologo non accetta la fine del governo Draghi. A gettare benzina sul fuoco ci pensa Veronica Gentili. Approfittando della sua presenza, la conduttrice chiede: "La 'dipartita' di Draghi all'estero ha tolto credibilità all'Italia?". Immediata la replica affermativa. "Ha tolto credibilità in Italia. A Venezia, una mia amica dottoressa ha detto che tutte le persone rispettabili che conosce erano allibite quando è caduto l'esecutivo". Il motivo? "UnConte, unSalvini e unvolevano sabotare il ruolo del governo Draghi, ma c'è una guerra in corso". ...

utini19 : @AntonellaDePe Giarda che ha dato le carte CHE GLI HANNO MESSO IN MANO. è un signor nessuno funzionale a chi lo ma… - GigiPadovani : @antoniopolito1 Forse hai ragione, diretto', che non funziona. Però nel 1994 la situazione era ben diversa, come sa… - LuliLuis21 : @romeoagresti @GoalItalia Dovrebbe fare un po’ di selezione tra i suoi follower signor agresti. Certo i numeri sono… - Signor_Burns : @KimMarieMariano @puresoulfree @MetaErmal Sul mio vicino hai dubbi, ma sui sintomi di #ermalmeta sei certo che è st… - regvlvsblvck : @PotterPig_ certo signor 'regulus ti prego metti il vestito corto' -