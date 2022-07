UFFICIALE Lazio, Jony in prestito allo Sporting Gijon: il comunicato (Di giovedì 28 luglio 2022) La Lazio ha comunicato di aver ceduto in prestito l’esterno sinistro Jony allo Sporting Gijon: il comunicato Attraverso una nota UFFICIALE, la Lazio ha comunicato di aver ceduto in prestito Jony allo Sporting Gijon. IL comunicato – «La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rodriguez Menendez Jonathan, sino al 30/06/23, a favore dello Sporting Gijon, affiliata alla Federazione spagnola». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Lahadi aver ceduto inl’esterno sinistro: ilAttraverso una nota, lahadi aver ceduto in. IL– «La S.S.comunica di aver ceduto temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rodriguez Menendez Jonathan, sino al 30/06/23, a favore dello, affiliata alla Federazione spagnola». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS ...

