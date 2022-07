Traffico Roma del 28-07-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 luglio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati ancora code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare code causate da un precedente incidente ormai risolto tra la Casilina e la Tiburtina che in carreggiata interna troviamo Chiudi tra lo svincolo per LaNapoli e l’ardeatina code per un incidente anche sulla via Pontina tra Aprilia e il bivio per la Laurentina direzionesoltanto della 24 brevi code da Portonaccio alla tangenziale in tangenziale poi si rallenta con code a tratti tra la Nomentana & via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico code che abbiamo anche sulla Cristoforo Colombo tra l’incrocio con la via Pontina è il centro commerciale Eu2 in direzione Eur è sempre in direzione Eur code anche sulla-fiumicino all’altezza del viadotto della Magliana dei tagli di questa ...