TIM Summer Hits 2022: scaletta e ospiti della quinta puntata, stasera su Rai2 (Di giovedì 28 luglio 2022) stasera su Rai2 alle 21:20 nuova puntata di Tim Summer Hits 2022: ecco scaletta e ospiti della quinta puntata, in cui si esibiranno anche Francesco Renga e Rkomi. Nuovo appuntamento con il TIM Summer Hits 2022, lo show musicale dell'estate che torna stasera su Rai2 alle 21:20, condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Città protagonista di questa nuova tappa, ancora una volta Rimini che, da Piazzale Fellini, a pochi passi dal mare, ospiterà nuovamente il palco del festival musicale dell'estate di Rai 2 con la promessa di far cantare e ballare gli italiani ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 luglio 2022)sualle 21:20 nuovadi Tim: ecco, in cui si esibiranno anche Francesco Renga e Rkomi. Nuovo appuntamento con il TIM, lo show musicale dell'estate che tornasualle 21:20, condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Città protagonista di questa nuova tappa, ancora una volta Rimini che, da Piazzale Fellini, a pochi passi dal mare, ospiterà nuovamente il palco del festival musicale dell'estate di Rai 2 con la promessa di far cantare e ballare gli italiani ...

trasilenzixalex : RT @_louxxsunshine_: vi ricordo di collegarvi tutti stasera su rai 2 per seguire ale al tim summer hits! se non siete a casa potete utilizz… - riverofsoundITA : ?? Ecco gli artisti che si esibiranno stasera nella quinta serata del TIM SUMMER HITS in onda alle 21:20 su Rai2 con… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Tim Summer Hits” torna a far cantare Rimini – Da Piazzale Fellini con Andrea Delogu e Stefano De Ma… - singlesisolamai : RT @_louxxsunshine_: vi ricordo di collegarvi tutti stasera su rai 2 per seguire ale al tim summer hits! se non siete a casa potete utilizz… - heartsjealous : RT @_louxxsunshine_: vi ricordo di collegarvi tutti stasera su rai 2 per seguire ale al tim summer hits! se non siete a casa potete utilizz… -