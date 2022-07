Ritiro Vettel, il saluto della Ferrari: “È stato un onore, ti vogliamo bene” (Di giovedì 28 luglio 2022) Ore decisamente turbolente nel mondo della Formula 1. L’approdo di Sebastian Vettel sui social ha infatti preso di sorpresa tutti gli appassionati, e dato adito subito a teorie e indiscrezioni. Non è passato molto tempo, che subito il campione tedesco ha rotto il silenzio annunciando il Ritiro al termine della stagione in corso. Ancora dieci gare, quindi, e il Circus saluterà un personaggio che ha segnato la storia recente di questo sport, tra i successi in pista e i momenti divertenti fuori, non nascondendo mai il suo impegno sociale. Pronto il saluto della Ferrari, squadra con cui ha sfiorato la vittoria del mondiale nel 2018 e con cui ha corso sei anni, dopo il burrascoso addio nel 2020: “È stato un onore condividere così tante ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Ore decisamente turbolente nel mondoFormula 1. L’approdo di Sebastiansui social ha infatti preso di sorpresa tutti gli appassionati, e dato adito subito a teorie e indiscrezioni. Non è passato molto tempo, che subito il campione tedesco ha rotto il silenzio annunciando ilal terminestagione in corso. Ancora dieci gare, quindi, e il Circus saluterà un personaggio che ha segnato la storia recente di questo sport, tra i successi in pista e i momenti divertenti fuori, non nascondendo mai il suo impegno sociale. Pronto il, squadra con cui ha sfiorato la vittoria del mondiale nel 2018 e con cui ha corso sei anni, dopo il burrascoso addio nel 2020: “Èuncondividere così tante ...

