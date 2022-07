Non solo maltempo, ancora caldo record: bollino rosso in diverse città (Di giovedì 28 luglio 2022) É un'Italia dai due volti quella che, in queste ore, continua a vivere un'estate che fa parlare molto di meteo. Lo fa per le ondate di caldo record che hanno stretto in una morsa buona parte del Paese per larghi tratti di questa stagione estiva. Lo fa perché negli ultimi giorni il refrigerio arrivato al Nord, ha portato in dote anche una serie di disagi legati al maltempo. Il quadro che ne viene fuori è quello di un Paese che vive prospettive diverse. maltempo al Nord: la situazione in Lombardia Nel bresciano, ad esempio, quella tra il 27 ed il 28 luglio è stata una notte in cui i Vigili del Fuoco sono stati molto impegnati a causa dei disagi del maltempo. Forti piogge hanno interessato i comuni di Niardo e Braone, con esondazioni di alcuni torrenti. Una notte di fulmini, invece, è ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 28 luglio 2022) É un'Italia dai due volti quella che, in queste ore, continua a vivere un'estate che fa parlare molto di meteo. Lo fa per le ondate diche hanno stretto in una morsa buona parte del Paese per larghi tratti di questa stagione estiva. Lo fa perché negli ultimi giorni il refrigerio arrivato al Nord, ha portato in dote anche una serie di disagi legati al. Il quadro che ne viene fuori è quello di un Paese che vive prospettiveal Nord: la situazione in Lombardia Nel bresciano, ad esempio, quella tra il 27 ed il 28 luglio è stata una notte in cui i Vigili del Fuoco sono stati molto impegnati a causa dei disagi del. Forti piogge hanno interessato i comuni di Niardo e Braone, con esondazioni di alcuni torrenti. Una notte di fulmini, invece, è ...

