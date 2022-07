M5S, Conte “Su doppio mandato risolveremo entro questa settimana” (Di giovedì 28 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo discutendo in queste ore, risolveremo entro questa settimana le modalità, anche per valorizzare esperienze e competenze”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine dell'assemblea nazionale della Coldiretti, in merito al doppio mandato di cui sta discutendo con Grillo. “Io non so che corbellerie possano dire altri: il comportamento dei M5S e del sottoscritto è quello di chi non è andato in alcuna ambasciata russa, nè ha avuto contatti con ministri russi. Quando parliamo di politica estera lo facciamo dentro le nostre alleanze e nell'interesse dei cittadini italiani”, ha poi aggiunto quanto ai legami tra Salvini e la Russia. “Che nessuno abbia la miserabile idea di gettare un'ombra sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo discutendo in queste ore,le modalità, anche per valorizzare esperienze e competenze”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, a margine dell'assemblea nazionale della Coldiretti, in merito aldi cui sta discutendo con Grillo. “Io non so che corbellerie possano dire altri: il comportamento dei M5S e del sottoscritto è quello di chi non è andato in alcuna ambasciata russa, nè ha avuto contatti con ministri russi. Quando parliamo di politica estera lo facciamo dle nostre alleanze e nell'interesse dei cittadini italiani”, ha poi aggiunto quanto ai legami tra Salvini e la Russia. “Che nessuno abbia la miserabile idea di gettare un'ombra sul ...

