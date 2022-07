M5s, Conte insiste sul doppio mandato: «Io e Grillo risolveremo in settimana». Toninelli si schiera: «No alle deroghe» (Di giovedì 28 luglio 2022) Tiene banco tra i vertici del Movimento 5 stelle la questione del doppio mandato. Oggi, 28 luglio, Giuseppe Conte è tornato sull’argomento a margine dell’assemblea Coldiretti a Roma. «Se io e Grillo abbiamo risolto la questione del doppio mandato? – ha detto ai giornalisti – Stiamo discutendo in queste ore e risolveremo entro questa settimana sulle modalità. Anche per valorizzare esperienze e competenze». La differenza di vedute tra i due ha fatto parlare negli ultimi giorni. Tutto è iniziato quando pochi giorni fa Beppe Grillo ha pubblicato un video in cui ha ribadito la linea ortodossa del M5s, e cioè che ogni eletto del Movimento, compiuti due mandati, non è ricandidabile. Ieri mattina, 27 luglio, Conte ha ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) Tiene banco tra i vertici del Movimento 5 stelle la questione del. Oggi, 28 luglio, Giuseppeè tornato sull’argomento a margine dell’assemblea Coldiretti a Roma. «Se io eabbiamo risolto la questione del? – ha detto ai giornalisti – Stiamo discutendo in queste ore eentro questasulle modalità. Anche per valorizzare esperienze e competenze». La differenza di vedute tra i due ha fatto parlare negli ultimi giorni. Tutto è iniziato quando pochi giorni fa Beppeha pubblicato un video in cui ha ribadito la linea ortodossa del M5s, e cioè che ogni eletto del Movimento, compiuti due mandati, non è ricandidabile. Ieri mattina, 27 luglio,ha ...

GiovaQuez : Calenda: 'Io avrei chiesto a Conte: ma eri così progressista anche quando facevi i decreti sicurezza con Salvini? H… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte smentisce i retroscena su Grillo: “Nessun aut aut”. In corso vertice di centrodestra:… - Agenzia_Ansa : 'Saremo soli, saremo il terzo polo, il terzo campo, il campo giusto', dice il leader del M5s Giuseppe Conte, in un… - kalesdaguy : RT @elevisconti: Sulla regola del limite di due mandati, Grillo ha minacciato di lasciare il M5s. #Conte e #Travaglio vogliono derogare all… - anninavigneto : @EnricoLetta @PD aprire ancora a Conte e m5s vi penalizzerà. Noi cittadini non possiamo dimenticare l'azione vile,… -