La Roma e le cessioni: in Israele senza Carles Perez, Veretout e Shomurodov (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma - La Roma questo pomeriggio è partita da Fiumicino per Israele dove sabato sera affronterà ad Haifa il Tottenham di Conte. Presente anche il gm Tiago Pinto, che sta chiudendo l'operazione ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 28 luglio 2022)- Laquesto pomeriggio è partita da Fiumicino perdove sabato sera affronterà ad Haifa il Tottenham di Conte. Presente anche il gm Tiago Pinto, che sta chiudendo l'operazione ...

salvione : La Roma e le cessioni: in Israele senza Carles Perez, Veretout e Shomurodov - romaforever_it : La Roma e le cessioni: in Israele senza Carles Perez, Veretout e Shomurodov - sportli26181512 : La Roma lavora anche alle cessioni: il Marsiglia stringe per Veretout. Su Carles Perez...: Le vicende di campo si i… - cmdotcom : La #Roma lavora anche alle cessioni: il #Marsiglia stringe per #Veretout. Su Carles Perez... - Ciccio981998 : La @OfficialASRoma parte per l’Israele per la sfida conto il @SpursOfficial. Assenti Carles Perez, Veretout e Shomu… -