Inter, Skriniar e Dumfries: senza proposte indecenti restano da Inzaghi (Di giovedì 28 luglio 2022) Skriniar - Dumfries, doppio muro Inzaghi: via dall'Inter solo per proposte indecenti. Ovviamente uno escluderebbe l'altro in uscita, ma, alla Pinetina e in viale della Liberazione, è questa la nuova ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 luglio 2022), doppio muro: via dall'solo per. Ovviamente uno escluderebbe l'altro in uscita, ma, alla Pinetina e in viale della Liberazione, è questa la nuova ...

MCriscitiello : Esclusiva #sportitalia Domani incontro Psg-Inter per Skriniar @tvdellosport @Glongari @Jadegiacalone… - MCriscitiello : Live Londra - Inter (tramite Busardó) chiede 70 mln al PSG per Skriniar. Non tramontate le piste inglesi. Il Chelse… - tvdellosport : ??ESCLUSIVA: PSG-SKRINIAR, L’INCONTRO SARÀ A LONDRA L’incontro tra #Inter e #Psg che avrà come oggetto Milan… - InterMilanfan2 : RT @raffaelecaru: 27 luglio 2022, Milan #Skriniar è ancora un giocatore dell'Inter. Al mercato dell'Inter manca solo un difensore centrale,… - infoitsport : Jeda: «Non so come l’Inter possa trattenere Skriniar. Qualcosa il PSG fa» -