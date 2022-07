Inter, allarme Digitalbits: lo sponsor non paga e viene tolto dal sito (Di giovedì 28 luglio 2022) Problemi in Casa Inter con il main sponsor Digitalbits, la criptovaluta sviluppata da Zytara Lab. Il 30 giugno si erano iniziati ad avere problemi con un versamento non completato per diventare sponsor di manica di 5 milioni di euro. Adesso il Sole 24 Ore rilancia l’allarme: Digitalbits che attualmente ha un prezzo di 0,038718 dollari, inferiore del 96,24% rispetto al massimo storico di 1,03, non avrebbe ancora corrisposto al club nerazzurro alcuni pagamenti. Un indizio delle forti tensioni fra le parti è la cancellazione dal sito dell’Inter di ogni riferimento alla criptovaluta, spunta l’ipotesi che il nome dello sponsor possa sparire anche dai led a bordocampo. In società si sta naturalmente lavorando dialogare con ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Problemi in Casacon il main, la criptovaluta sviluppata da Zytara Lab. Il 30 giugno si erano iniziati ad avere problemi con un versamento non completato per diventaredi manica di 5 milioni di euro. Adesso il Sole 24 Ore rilancia l’che attualmente ha un prezzo di 0,038718 dollari, inferiore del 96,24% rispetto al massimo storico di 1,03, non avrebbe ancora corrisposto al club nerazzurro alcunimenti. Un indizio delle forti tensioni fra le parti è la cancellazione daldell’di ogni riferimento alla criptovaluta, spunta l’ipotesi che il nome dellopossa sparire anche dai led a bordocampo. In società si sta naturalmente lavorando dialogare con ...

