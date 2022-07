I sondaggi danno in crescita FdI e Pd. Calano Lega, M5s e Forza Italia (Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - La prima Supermedia tra i sondaggi politici da quando, con lo scioglimento delle Camere, siamo entrati ufficialmente in campagna elettorale per le prossime Politiche, offre i primi spunti di riflessione. Nelle ultime 2 settimane crescono di circa un punto sia FDI che PD, mentre Calano di egual misura i partiti a vario titolo visti come responsabili della caduta di Draghi: Lega, M5S e Forza Italia. Altre novità: da oggi - per ovvie ragioni - non monitoreremo più gli aggregati relativi alla maggioranza che reggeva il Governo Draghi e le sue sottocomponenti, mentre Verdi e Sinistra Italiana verranno considerati come una Forza unitaria. A livello di coalizioni, e in attesa che vengano definiti i contorni effettivi, consideriamo per ora quelle del 2018, e vediamo ... Leggi su agi (Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - La prima Supermedia tra ipolitici da quando, con lo scioglimento delle Camere, siamo entrati ufficialmente in campagna elettorale per le prossime Politiche, offre i primi spunti di riflessione. Nelle ultime 2 settimane crescono di circa un punto sia FDI che PD, mentredi egual misura i partiti a vario titolo visti come responsabili della caduta di Draghi:, M5S e. Altre novità: da oggi - per ovvie ragioni - non monitoreremo più gli aggregati relativi alla maggioranza che reggeva il Governo Draghi e le sue sottocomponenti, mentre Verdi e Sinistrana verranno considerati come unaunitaria. A livello di coalizioni, e in attesa che vengano definiti i contorni effettivi, consideriamo per ora quelle del 2018, e vediamo ...

EleonoraEvi : Non chiedo tanto ma un decimo dello spazio mediatico dato a #Calenda o, che ne so, tanto quanto quello dato oggi da… - Augustovitosal3 : RT @kiara86769608: Francesco Silvestri.? Luigi è evidentemente nervoso perché la sua operazione di “blindatura” di Draghi lo ha buttato giù… - pepdecr : RT @ultimora_pol: #Italia Eleonora #Evi: 'Non chiedo tanto ma un decimo dello spazio mediatico dato a #Calenda o, che ne so, tanto quanto q… - fedeli_paolo : RT @ultimora_pol: #Italia Eleonora #Evi: 'Non chiedo tanto ma un decimo dello spazio mediatico dato a #Calenda o, che ne so, tanto quanto q… - NFratoianni : RT @ultimora_pol: #Italia Eleonora #Evi: 'Non chiedo tanto ma un decimo dello spazio mediatico dato a #Calenda o, che ne so, tanto quanto q… -