Fedez torna in ospedale per un controllo: “Visita prima delle vacanze andata” (Di giovedì 28 luglio 2022) A distanza di quattro mesi dall’operazione per asportare il tumore al pancreas, Fedez è tornato in ospedale, per la Visita di controllo di routine e potersi accertare che tutto proceda al meglio prima delle vacanze estive. “Visita di controllo prima delle vacanze andata”, scrive il rapper nelle sue storie Instagram a corredo di uno scatto fatto al San Raffaele di Milano in compagnia del medico che lo ha seguito in tutti questi mesi. Instagram @Fedez“Per sempre grato a tutto lo staff del reparto “pancreas” del professor Falconi”, aggiunge il cantante nella foto dove, appunto, si mostra positivo acconto al dottore. Il ceck-up ... Leggi su diredonna (Di giovedì 28 luglio 2022) A distanza di quattro mesi dall’operazione per asportare il tumore al pancreas,to in, per ladidi routine e potersi accertare che tutto proceda al meglioestive. “di”, scrive il rapper nelle sue storie Instagram a corredo di uno scatto fatto al San Raffaele di Milano in compagnia del medico che lo ha seguito in tutti questi mesi. Instagram @“Per sempre grato a tutto lo staff del reparto “pancreas” del professor Falconi”, aggiunge il cantante nella foto dove, appunto, si mostra positivo acconto al dottore. Il ceck-up ...

