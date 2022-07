CM Punk: “La differenza tra le vicende di Lesnar e quella di Naomi e Sasha la dice tutta sulla WWE” (Di giovedì 28 luglio 2022) Interessanti parole da parte di CM Punk all’Absolute Geek Podcast. Il campione del mondo della AEW, fermo per qualche mese per un infortunio, ha spiegato in un’intervista rilasciata al Comicon di San Diego di non aver molto apprezzato come la WWE ha trattato Sasha Banks e Naomi. CM Punk ha usato l’esempio delle due ragazze per spiegare come secondo lui malgrado l’addio di Vince McMahon non cambierà nulla in WWE: “Pensate che perché ha twittato che si ritira non si occuperà di tutto come prima? Certo prima o poi tutti ce ne andiamo ma non credo che la cultura lì cambierà mai” CM Punk ha spiegato: “La gente si arrabbierà per quello che sto per dire. Mercedes e Trinity hanno lasciato e hanno detto ‘siamo dispiaciuti che abbiano deluso i nostri fan’. Dov’era Michael Cole che ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 28 luglio 2022) Interessanti parole da parte di CMall’Absolute Geek Podcast. Il campione del mondo della AEW, fermo per qualche mese per un infortunio, ha spiegato in un’intervista rilasciata al Comicon di San Diego di non aver molto apprezzato come la WWE ha trattatoBanks e. CMha usato l’esempio delle due ragazze per spiegare come secondo lui malgrado l’addio di Vince McMahon non cambierà nulla in WWE: “Pensate che perché ha twittato che si ritira non si occuperà di tutto come prima? Certo prima o poi tutti ce ne andiamo ma non credo che la cultura lì cambierà mai” CMha spiegato: “La gente si arrabbierà per quello che sto per dire. Mercedes e Trinity hanno lasciato e hanno detto ‘siamo dispiaciuti che abbiano deluso i nostri fan’. Dov’era Michael Cole che ...

Zona_Wrestling : CM Punk: 'La differenza tra le vicende di Lesnar e quella di Naomi e Sasha la dice tutta sulla WWE'… - Francesco_Punk : RT @giacomo1994_: Lungi da me difendere Nagelsmann e de Ligt, ma che in Italia ci si alleni non in maniera intensa come in Germania e Inghi… - TSOWrestling : CM Punk mette in luce la principale differenza tra #AEW e #WWE #TSOW #TSOS - Agr0_Punk : @AlfredoPedulla Guarda Alfredo, nessuno dei tuoi colleghi 'rivali' si permette a venire sotto questo tweet a dire q… -