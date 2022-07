Clasica San Sebastian 2022, la startlist e l’elenco dei partecipanti. Al via Tadej Pogacar e Remco Evenepoel (Di giovedì 28 luglio 2022) Terminato il Tour de France appuntamento tradizionale, la settimana successiva, nei Paesi Baschi: spazio ad una delle classiche più importanti del passato recente del World Tour, la Donostia San Sebastian Klasikoa. Al via tanti dei big appena usciti dalla Grande Boucle: quest’anno c’è un Tadej Pogacar reduce da una seconda piazza non del tutto convincente. A sfidarlo il vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi Remco Evenepoel. Occhio anche al campione uscente Neilson Powless. Andiamo a scoprire nel dettaglio la startlist completa. startlist CLASSICA SAN Sebastian 2022 EF EDUCATION – EASYPOST 1 Neilson POWLESS 2 Alberto BETTIOL 3 Simon CARR 4 Jhoan Esteban CHAVES 5 Ruben Antonio ALMEIDA 6 Merhawi GHEBREMEDHIN 7 Rigoberto URAN INEOS ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Terminato il Tour de France appuntamento tradizionale, la settimana successiva, nei Paesi Baschi: spazio ad una delle classiche più importanti del passato recente del World Tour, la Donostia SanKlasikoa. Al via tanti dei big appena usciti dalla Grande Boucle: quest’anno c’è unreduce da una seconda piazza non del tutto convincente. A sfidarlo il vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi. Occhio anche al campione uscente Neilson Powless. Andiamo a scoprire nel dettaglio lacompleta.CLASSICA SANEF EDUCATION – EASYPOST 1 Neilson POWLESS 2 Alberto BETTIOL 3 Simon CARR 4 Jhoan Esteban CHAVES 5 Ruben Antonio ALMEIDA 6 Merhawi GHEBREMEDHIN 7 Rigoberto URAN INEOS ...

SpazioCiclismo : Benoît Cosnefroy deve rinunciare alla #klasikoa. Al suo posto il giovane Paul Lapeira - VerhelstBr : RT @SpazioCiclismo: Ci saranno anche gli azzurri Cattaneo e Masnada nella selezione della Quick-Step Alpha Vinyl per la #klasikoa2022 https… - SpazioCiclismo : Ci saranno anche gli azzurri Cattaneo e Masnada nella selezione della Quick-Step Alpha Vinyl per la #klasikoa2022 - Piergiulio58 : Arkéa-Samsic rinuncia alla Clasica San Sebastian, che si svolgerà questo sabato. La formazione bretone indica che '… - SpazioCiclismo : Niente #klasikoa2022 per la formazione Professional francese. -