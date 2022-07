Caro Letta, attento a fare il “front runner”. Scrive il prof. Cantaro (Di giovedì 28 luglio 2022) Hanno applaudito a lungo i componenti della Direzione del Partito Democratico quando Enrico Letta ha annunciato la sua determinazione di fare il front runner della campagna elettorale già, di fatto, in corso. L’emozione e gli applausi più forti e convinti sono scattati quando il segretario ha aggiunto “se serve, ovviamente”. Un vero democratico il segretario… Ma non troppo. Dopo aver incassato con “voto” bulgaro il consenso a questa fondamentale scelta di indirizzo politico, ha subito aggiunto che tutto si può discutere ma non quel “dettaglio” che è la decisione di non allearsi con i Cinque Stelle. Questo punto è già stato deciso sovranamente dai nostri elettori, ha esclamato con il tono di chi sta mostrando l’asso nella manica. Quando gli elettori del Pd lo abbiano deciso non si sa. O, no, forse lo sa Enrico che non ... Leggi su formiche (Di giovedì 28 luglio 2022) Hanno applaudito a lungo i componenti della Direzione del Partito Democratico quando Enricoha annunciato la sua determinazione diildella campagna elettorale già, di fatto, in corso. L’emozione e gli applausi più forti e convinti sono scattati quando il segretario ha aggiunto “se serve, ovviamente”. Un vero democratico il segretario… Ma non troppo. Dopo aver incassato con “voto” bulgaro il consenso a questa fondamentale scelta di indirizzo politico, ha subito aggiunto che tutto si può discutere ma non quel “dettaglio” che è la decisione di non allearsi con i Cinque Stelle. Questo punto è già stato deciso sovranamente dai nostri elettori, ha esclamato con il tono di chi sta mostrando l’asso nella manica. Quando gli elettori del Pd lo abbiano deciso non si sa. O, no, forse lo sa Enrico che non ...

GiovaQuez : Su temi chiave come Pnrr, sanzioni alla Russia e guerra in Ucraina, Letta si è sempre schierato in maniera chiara a… - AlexBazzaro : Ma che bella scelta caro Letta. Una sincera democratica già dalle prime dichiarazioni. A chi si riferisce la coordi… - galeazzobignami : #Letta e il #PD continuano a confondere il loro interesse con quello dell’#Italia. Caro Letta, oggi è un giorno “t… - giusepp_gricola : RT @uminopoli: Caro Letta in politica sono tutti ambientalisti (come sono tutti riformisti). Ma il Pd e’ per l’ambientalismo inutile dei No… - patriziadegioia : RT @uminopoli: Caro Letta in politica sono tutti ambientalisti (come sono tutti riformisti). Ma il Pd e’ per l’ambientalismo inutile dei No… -