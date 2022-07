“Amici? Storia vecchia”. LDA, taglio netto con il passato: ora il figlio di Gigi D’Alessio guarda lontano (Di giovedì 28 luglio 2022) LDA, il figlio di Gigi D’Alessio torna sulla sua esperienza ad Amici. Un programma che gli ha dato fama e popolarità al punto che il cantante è arrivato a chiedere ai fan di diminuire l’affetto che lo circonda, spesso fuori le righe. Nel dettaglio scriveva: “Sta capitando troppe volte. Come sapete io sono sempre disponibile con tutti. Non ho mai detto di no a nessuno, anzi mi fa molto piacere stare con voi”, ha esordito il figlio di Gigi D’Alessio. “Però dovete capire che ci sono delle cose che non sono giuste. Tipo andare a bussare sotto casa è sbagliato. Più che altro mia mamma si spaventa e non è giusto che quella povera donna si deve spaventare. Come non è giusto ricevere chiamate sul telefono in continuazione. Ci sono dei momenti dove è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) LDA, ilditorna sulla sua esperienza ad. Un programma che gli ha dato fama e popolarità al punto che il cantante è arrivato a chiedere ai fan di diminuire l’affetto che lo circonda, spesso fuori le righe. Nel detscriveva: “Sta capitando troppe volte. Come sapete io sono sempre disponibile con tutti. Non ho mai detto di no a nessuno, anzi mi fa molto piacere stare con voi”, ha esordito ildi. “Però dovete capire che ci sono delle cose che non sono giuste. Tipo andare a bussare sotto casa è sbagliato. Più che altro mia mamma si spaventa e non è giusto che quella povera donna si deve spaventare. Come non è giusto ricevere chiamate sul telefono in continuazione. Ci sono dei momenti dove è ...

Simpir68 : RT @BARBARAMARMO: Come ci piacerebbe vedere di nuovo entrambi i nostri beniamini in un nuovo progetto....chi meglio di Ferzan potrebbe rea… - Matteomatyu : @ANNA62348499 @Maria70221974 Esatto.... Al giorno d'oggi sono solo conoscenti... Parlo della realtà Qui è un'alt… - Cami71Michele : @huchukato Però la frase di chiusura della serie, che non spoilero, fa vedere come Sheldon abbia maturato e credo s… - manna_swagg : sicuramente nella storia che hai raccontato ai tuoi amici sono io la cattiva - AntonioBarzanti : La storia di due romagnoli, amici per la pelle e protagonisti nel secolo delle rivoluzioni. #Mussolini e #Bombacci… -