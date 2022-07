Zona_Wrestling : WWE: Zoey Stark dovrà pazientare ancora un po', il match titolato sarà ad NXT Heatwave - Zona_Wrestling : WWE: Il ritorno da urlo di Zoey Stark, nuova sfidante di Mandy Rose -

La scorsa settimana ad NXT si è disputata una battle royal per determinare la #1 contender al titolo femminile saldamente detenuto da oltre 270 giorni da Mandy Rose. Ad aggiudicarsi la battle royal è ...During this week’s episode of WWE NXT 2.0, Mandy Rose made several references to passing some records on the brand. As was Rose was cutting a promo on her new challenger, Zoey Stark, she revealed that ...