WWE | L’infortunio di Riddle sarebbe una storyline | Rollins sembra polemico per il cambio di piani

(Di mercoledì 27 luglio 2022) L’incontro trae Sethnon si terrà a Summerslam e Fightful Select ha riportato alcune informazioni molto importanti su questa notizia., che non si tratti di un infortunio reale ma di una scelta di booking presa dalla WWE. La WWE ha annunciato poche ore fa che l’incontro non sisvolto, citando un infortunio dicome motivazione. Pare però chesia un espediente narrativo e che si prevede di disputare l’incontro in futuro. Le persone con cui abbiamo parlato affermano che è stato a causa di “aggiustamenti creativi”. Ci dicono che i talenti sono stati informati lunedì e che il piano di lavoro prevedeva che l’incontro si svolgesse a Clash at the Castle a settembre. Tuttavia, visto il panorama in continua evoluzione della WWE, è molto ...