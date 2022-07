Vivete l’estate con Google Maps: viste aeree e tante novità per i ciclisti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Google Maps presto si arricchirà di altre funzioni importanti, così da permettere ai suoi utenti di pianificare al meglio gli itinerari delle proprie vacanze estive. Una delle modifiche previste si riferisce all’inclusione di vedute aeree fotorealistiche di circa 100 monumenti più popolari presenti in città importanti come New York, Londra, Barcellona, Tokyo e San Francisco. In tal modo, potreste farvi un’idea dell’aspetto dell’Empire State Building di New York, così da capire se, in base ai vostri gusti, vale la pena passare a visitarlo. Per fruire della veduta aerea bisognerà trovare il relativo simbolo direttamente in Google Maps ed accedere alla sezione ‘foto’. Un’altra funzione aggiuntiva si riferisce ai percorsi in bici, visto che con i nuovi dati sui percorsi ciclabili si ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022)presto si arricchirà di altre funzioni importanti, così da permettere ai suoi utenti di pianificare al meglio gli itinerari delle proprie vacanze estive. Una delle modifiche presi riferisce all’inclusione di vedutefotorealistiche di circa 100 monumenti più popolari presenti in città importanti come New York, Londra, Barcellona, Tokyo e San Francisco. In tal modo, potreste farvi un’idea dell’aspetto dell’Empire State Building di New York, così da capire se, in base ai vostri gusti, vale la pena passare a visitarlo. Per fruire della veduta aerea bisognerà trovare il relativo simbolo direttamente ined accedere alla sezione ‘foto’. Un’altra funzione aggiuntiva si riferisce ai percorsi in bici, visto che con i nuovi dati sui percorsi ciclabili si ...

