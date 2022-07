Valva | i giardini reali della Villa D’Ayala ancora ostaggio dell’insetto killer

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa)- “A giorni comincerà il trattamento con i farmaci fitosanitari ah hoc per salvare ireale”. Lo spiega il vicesindaco del comune di, Luca Forlenza, il cui ente il mese scorso, è stato destinatario di un maxi finanziamento di 1milione e 800mila euro per il restyling del parco e deistile italiano e inglesereale dei marchesidi. Trattamenti sanitari urgenti quelli che l’Ente di Palazzo di Città dovrà fare all’interno del parco di 18 ettari di boscostorica reale, di proprietà dell’ordine dei Cavalieri di Malta ma gestita dal Comune di ...

Tra questi ci sono il Giardino storico Bellini a Palermo, il Parco D'Ayala -a Salerno e ipensili del Palazzo Ducale a Foggia. Infine, la terza parte della graduatoria, contiene i 5 ...Tra questi ci sono il Giardino storico Bellini a Palermo, il Parco D'Ayala -a Salerno e ipensili del Palazzo Ducale a Foggia. Infine, la terza parte della graduatoria, contiene i 5 ... Parchi e giardini storici, assegnati 287 milioni per 134 interventi