Valerio Scanu laureato in Legge: "Ora la pratica e un disco" (Di mercoledì 27 luglio 2022) A Benevento 110 e lode per il cantante. 'Nonostante la perdita di papà - dice a Tgcom24 - sono andato avanti. Dedico a lui questo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 27 luglio 2022) A Benevento 110 e lode per il cantante. 'Nonostante la perdita di papà - dice a Tgcom24 - sono andato avanti. Dedico a lui questo ...

UnioneSarda : #Spettacoli Valerio Scanu si è laureato in giurisprudenza (con lode) - paola897944491 : RT @anomis_anomis70: Oggi Scanu ha potuto indossare la corona d’aloro l' ex concorrente di Amici si è laureato con il massimo dei voti in… - infoitcultura : Valerio Scanu si è laureato con 110 e lode: la dedica alla famiglia - radiocalabriafm : VALERIO SCANU - CREDI IN ME - infoitcultura : Valerio Scanu, laurea con 110 e lode: «A chi ha sempre creduto in me» -